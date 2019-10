Cruzeiro recebe o Fluminense em confronto direto contra o rebaixamento

Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Cruzeiro recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em choque válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa, que vem de empate por 1 a 1 com o Internacional em casa, vive um drama, pois não vence há seis partidas e está afundada na área da degola com 20 pontos. O Tricolor ganhou os dois últimos compromissos, sendo o mais recente por 1 a 0 sobre o Botafogo em clássico estadual, e respira um pouco mais tranquilo com 25 pontos.

Apesar das vitórias recentes, o técnico do Fluminense, Marcão, sabe que não tem nada resolvido.

“A nossa caminhada ainda é longa e estamos longe do nosso objetivo. Temos que somar mais pontos e o jogo contra o Cruzeiro é ainda mais importante pois é um adversário que não queremos permitir a aproximação”, disse Marcão.

Já os cruzeirenses, comandados pelo técnico Abel Braga, adotam uma postura confiante.

“Sabemos que não é a posição que queremos, porém, sabemos que dependemos dos nossos próprios resultados e confiamos no trabalho que vem sendo desempenhado. Portanto, podemos vencer o Fluminense, mesmo respeitando o adversário”, disse o atacante David.

Para este compromisso o Cruzeiro não tem o zagueiro Cacá e o meia Thiago Neves, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e nem o lateral-direito Luiz Oreejuela, servindo à seleção da Colômbia em amistosos internacionais. Assim, Edílson ganha uma oportunidade na lateral e Fabricio Bruno e Edu devem formar a zaga, uma vez que Dedé, com incômodo no joelho direito, tem poucas chances de ir a campo. Se ele jogar, Edu fica no banco. O volante Henrique retorna de suspensão.

O Fluminense também tem problemas. O zagueiro Digão, emprestado pelo Cruzeiro, não pode atuar por conta de uma clausula contratual, cedendo a vaga para Frazan. Orinhos entra na lateral direita e Yuri no meio-de-campo para ocuparem os postos de, respectivamente, Caio Henrique e Allan, que estão servindo à Seleção Brasileira olímpica em amistosos internacionais.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e o Fluminense goleou por 4 a 1. Nino, Luciano e João Pedro (2) fizeram os gols dos cariocas, com Robinho descontando. Mas não foi este o único confronto entre eles. Na Copa do Brasil dois empates, por 1 a 1 no Rio e por 2 a 2 em Minas Gerais levaram a decisão para os pênaltis, com a Raposa avançando para as quartas de final.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO-MG X FLUMINENSE-RJ

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 9 de outubro de 2019 (Quarta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Michael Stanislau (RS)

CRUZEIRO: Fábio, Edílson, Dedé (Edu), Fabrício Bruno e Egídio; Jadson, Henrique, Robinho, David e Ezequiel; Fred

Técnico: Abel Braga

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Frazan, Nino e Orinhos; Yuri, Daniel, Nenê e Paulo Henrique Ganso; Yony González e João Pedro

Técnico: Marcão