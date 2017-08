Corinthians tenta mostrar força dentro de Itaquera diante do Sport

O Corinthians fecha neste sábado, às 19h (de Brasília), contra o Sport, no estádio de Itaquera, um primeiro turno que beirou a perfeição fora de casa, mas que viu a equipe demonstrar dificuldades dentro dos seus domínios recentemente. Com dois empates seguidos na sua arena pela competição nacional, o Alvinegro tenta retomar o caminho das vitórias perante a sua torcida para selar a metade inicial do Campeonato Brasileiro com boa margem na liderança.

Nas duas últimas vezes em que entrou em campo para defender a primeira colocação, o Timão acabou levando o empate no 2 a 2 com o Atlético-PR e no 1 a 1 com o Flamengo, ambas após ter perdido chances de ampliar a sua vantagem e assegurar um triunfo. Dessa vez, portanto, a missão dos donos da casa é evitar dar margem para que os pernambucanos possam repetir os outros rubro-negros que pisaram no gramado corintiano.

“Precisamos manter a nossa organização, não dá para pensar que estamos com folga na liderança e achar que já está ganho”, afirmou o lateral direito Fagner, que teve grande atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na quarta-feira, que fechou um primeiro turno da equipe com sete vitórias e dois empates como visitante, algo que deixa bastante animado o elenco do técnico Fábio Carille.

“O Campeonato Brasileiro, quando se inicia, você coloca dez equipes brigando pelo título. A gente sabe daquilo que a gente vem fazendo, mas ao mesmo tempo a gente se cobra para manter os pés no chão, manter a humildade para não perder tudo o que nós estamos fazendo”, continuou o defensor, que não deve ser problema para a partida.

Com relação à escalação, a única novidade deve ser o retorno do paraguaio Ángel Romero, que não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã. Recupero de um edema no músculo adutor da perna direita, ele entra na vaga de Giovanni Augusto, pela direita, mantendo Clayson na esquerda, sua posição original. O restante da equipe, provavelmente, será a mesma base que derrotou os mineiros.

Do outro lado, o Sport, sexto colocado, vem com a missão de dar continuidade ao bom trabalho de Vanderlei Luxemburgo à frente da equipe. Confiante em um bom resultado, o treinador, que não terá o lateral esquerdo Mena e o atacante Lenis, ambos suspensos, acredita que é possível desbancar o líder em seus domínios.

“O time do Corinthians é forte dentro da sua casa, mas nós temos condições de ir lá e ganhar. A equipe tem que acreditar que isso é possível. Podemos ganhar e podemos perder, mas, se não acreditar na vitória, você já entra derrotado”, apontou o treinador dos pernambucanos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SPORT

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 5 de agosto de 2017, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Assistentes: Fabio Rubinho e Marcelo Grando (ambos do MT)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô

Técnico: Fábio Carille

SPORT: Magrão, Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Sander; Patrick, Rithely e Diego Souza; Osvaldo, Everton Felipe e André

Técnico: Vanderlei Luxemburgo