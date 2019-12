Corinthians se despede com derrota para o Fluminense na Arena

O Corinthians se despediu de seus torcedores nesse domingo com uma derrota para o Fluminense dentro da Arena de Itaquera. Evanilson, em seu terceiro jogo na equipe principal do Flu, marcou dois belos gols no primeiro tempo. Gustavo descontou na etapa final, mas o Tricolor Carioca levou os três pontos com o placar de 2 a 1 nessa 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado não fez o Timão perder a sétima posição devido ao tropeço do Inter. Assim, o alvinegro terminou a competição com 56 pontos. Já o Fluminense pegou a última vaga para a Copa Sul-Americana, com 46 pontos, na 14ª colocação.

Primeiro tempo

O Corinthians até que teve um início promissor, mas pagou por uma falha coletiva atrás. Gabriel recuou sem necessidade para Cássio, que mandou para lateral. Na sequência, Nenê cruzou e Marllon foi lento. Só deu tempo de assistir Evanilson completar para a rede.

O Corinthians sentiu o gol. E se na frente faltava criatividade, atrás mais um lance ‘bizarro’ comprometeu o jogo de vez. A bola pipocou dentro da área até Boselli errar a direção da cabeçada. Bola no pé de Evanilson, que de chapa deixou Cássio estático para ampliar.

Segundo tempo

Dyego Coelho apostou em Jadson no lugar de Urso e promoveu a estreia de Lucas Piton na vaga de Carlos logo no intervalo. O Corinthians, de fato, melhorou e partiu para a pressão.

Ainda assim, o gol só saiu quando Gustavo já estava em campo na vaga de Boselli. Cabeçada certeira do camisa 19 depois de cruzamento do jovem e promissor lateral esquerdo.

Gustavo ainda mandou uma na trave. Aliás, a sequência do lance teve pênalti em Jadson. Com o auxílio do VAR, no entanto, tudo foi anulado devido a uma falta de Janderson no início da jogada.

A frustração abalou todo o estádio, com exceção dos tricolores, que souberam administrar a vantagem até o fim para comemorar a vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 FLUMINENSE

Local: Arena do Corinthians, São Paulo (SP)

Data: 8 de dezembro de 2019, quinta-feira

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Gil (COR); Nenê, Evanilson, Igor Julião (FLU)

Público e Renda: 36.072 pagantes / 36.316 total / R$ 1.771.788,90

GOLS:

Corinthians: Gustavo, aos 17 minutos do 2T.

Fluminense: Evanilson, aos 7 e aos 27 minutos do 1T.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Carlos (Lucas Piton); Gabriel e Urso (Jadson); Janderson, Mateus Vital, Vagner Love e Boselli (Gustavo).

Técnico: Dyego Coelho

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Luccas Claro e Igor Julião; Yuri, Caio Henrique, Daniel (Miguel) e Nenê; Marcos Paulo (Wellington Nem) e Evanilson (Pablo Dyego)

​Técnico: Marcão