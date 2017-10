Corinthians fará tour em Itaquera com Edilson antes do Derby

Buscando meios de ganhar forças antes de enfrentar o seu maior rival e melhorar o seu desempenho no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá um evento com um nome marcante na história do Derby, dois dias antes de encontrar o arquirrival, em Itaquera. Os tours do estádio marcados para a sexta-feira serão finalizados com uma sessão de fotos e autógrafos com o ídolo Edilson Capetinha.

O evento será uma oportunidade de, além de vivenciar os detalhes da casa do Timão, compartilhar histórias com o atleta campeão mundial e bicampeão brasileiro pelo Corinthians. O momento mais marcante dele com a camisa alvinegra, porém, se deu na conquista do Paulista de 1999, quando realizou embaixadinhas no meio do campo e fez com que o jogo do título corintiano terminasse em uma batalha campal.

Apesar de ter grande destaque pelo Timão, Edilson também teve boa passagem pelo clube do Palestra Itália, participando na conquista do Brasileiro de 1993, além dos Paulistas de 1993 e 1994. Pela Seleção Brasileira, esteve no grupo campeão mundial em 2002, atuando inclusive na semifinal, contra a Turquia, substituindo o suspenso Ronaldinho Gáucho.

Os ingressos para o tour especial podem ser adquiridos pelo site www.tour.arenacorinthians.com.br ou na bilheteria do tour, localizada no portão A da Arena Corinthians. As entradas custam 50 reais, com 20% de desconto para sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.