Corinthians e Palmeiras estão entre os clubes com maior crescimento digital em setembro

O Ibope Repucom divulgou nesta segunda-feira o ranking digital dos clubes de setembro. Segundo o estudo, Palmeiras e Corinthians foram os paulistas com maior índice de crescimento de suas bases digitais. Flamengo, Internacional e Athletico-PR completam a lista dos cinco que mais se desenvolveram no mês passado.

Com 94 mil novas curtidas em suas páginas oficiais, o Timão só ficou atrás da equipe carioca, que é líder absoluta no geral do ranking. Durante o mês de setembro, o Alvinegro somou mais de 84 mil novos seguidores no Instagram e, por conta disso, é o segundo clube que mais evoluiu nessa rede social.

Apesar de estar na quinta posição, o Palmeiras também esboçou um crescimento significativo, com 66 mil seguidores em todas as plataformas. A TV Palmeiras, conta oficial do Alviverde no YouTube, ficou na vice-liderança do ranking que leva em consideração todos os canais de equipes brasileiras.

O Flamengo, que liderou a lista em todos os meses de 2019, atingiu outros 405 mil seguidores em setembro. Desde janeiro, o clube acumulou mais de três milhões de novos inscritos em suas redes sociais. Essa marca representa o dobro do ano passado.

Internacional e Athletico-PR, finalistas da Copa do Brasil 2019, fizeram sua estreia entre os times com maior crescimento mensal. Enquanto a equipe gaúcha obteve 82 mil seguidores, o Furacão chegou aos 71 mil.

Mesmo não estando no top 5 dos que mais cresceram em setembro, o São Paulo aparece em terceiro lugar no ranking geral de seguidores. Já o Santos é o quinto na lista.

Abaixo, confira o ranking geral dos clubes com mais seguidores: