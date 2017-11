Corinthians confirma grave lesão de Walter e goleiro retorna só em 2018

O goleiro Walter não atua mais pelo Corinthians nesta temporada. Nesta sexta-feira, o médico Ivan Grava comunicou que o arqueiro corintiano teve grave lesão na perna direita e passará por cirurgia na próxima semana.

“Ele (Walter) teve um arrancamento do tendão adutor da perna direita. Vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, que vai ser feito na próxima terça-feira (14/11), para esperar regredir edemas e ter melhores condições cirúrgicas”, afirmou Grava no Centro de Treinamento do Corinthians.

Segundo o médico corintiano, o período de recuperação para a lesão de Walter é de três a quatro meses. Com isso, as chances do jogador enfrentar o Avaí, neste fim de semana, e o Fluminense, na próxima quarta, são excluídas.

“No caso dele é a (lesão) mais grave que poderia ter. A tendência é que ele fique treinando durante as férias”, acrescentou Grava. O goleiro já teve lesão similar no ano passado, em jogo contra o Fluminense.

Walter teve chance de ser titular do Corinthians no último final de semana, contra o Atlético-PR, fora de casa, por conta da ida de Cássio para a Seleção Brasileira. Walter teve participação decisiva na vitória do Timão, pegando pênalti de Nikão no primeiro tempo da partida. No entanto, já no segundo tempo, o goleiro lesionou-se ao cobrar tiro de meta e deu lugar ao jovem Caíque França.

Com a baixa de Walter e o pedido de volta de Cássio negado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), França deve ser titular da meta alvinegra neste sábado, contra o Avaí. O jogo acontece em Itaquera, às 19h00 (de Brasília).

* Especial para a Gazeta Esportiva