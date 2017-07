Companheiro no São Paulo, Aloisio exalta “mito” Rogério Ceni

A demissão do técnico Rogério Ceni causou comoção nas redes sociais. Ex-companheiros da época de atleta do treinador se manifestaram demonstrando apoio. Foi o caso, por exemplo, do atacante Aloísio.

Companheiro do goleiro na conquista do Mundial de Clubes em 2005, e também nos títulos brasileiros de 2006,2007 e 2008, o jogador postou mensagem em homenagem a Ceni.

Quem não gostar desse mito não gosta de si próprio boa noite 🙏🏽🙏🏽 @7amoroso Uma publicação compartilhada por Aloisio Jose da Silva (@aloisiochulapa) em Jul 4, 2017 às 8:09 PDT

“Quem não gostar desse mito não gosta de si próprio”, escreveu Aloísio, que marcou, na publicação, o ex-atacante Amoroso, também campeão contra o Liverpool há 12 anos. No dia da demissão de Rogério, este havia colocado uma foto na qual aparecia com o ex-goleiro no Morumbi, também mostrando apoio.

Ainda sem a definição de quem será o novo técnico, com Dorival Júnior surgindo como principal candidato, o Tricolor tem a semana livre para treinar, sob o comando de Pintado. O próximo compromisso é no fim de semana, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Com 11 pontos, o clube do Morumbi ocupa a 17ª posição no Nacional, na zona de rebaixamento. São seis rodadas sem vitória, em sequência que levou à saída de Ceni. Neste período, são dois empates e quatro derrotas.