Com baixa na defesa, Timão recebe o Grêmio; confira os possíveis times

A partida diante do Grêmio, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, é de extrema importância para o Corinthians se aproximar do título brasileiro. E o técnico Fábio Carille tem apenas um desfalque para compor a escalação titular alvinegra. O zagueiro Pablo sofreu uma contratura muscular na coxa esquerda, não foi sequer relacionado, e dá lugar a Pedro Henrique.

Com isso, a lista dos jogadores do Timão que saem jogando no duelo contra os gaúchos conta com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Pelo lado tricolor do confronto, o técnico Renato Portaluppi pode contar com um grande retorno. Há dois meses sem atuar durante 90 minutos, o meia-atacante Luan deve aparecer entre os titulares, colocando Arroyo no banco de reservas e deslocando Fernandinho para a extrema esquerda.

Desta forma, a escalação gremista deve ser composta por: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Jailson, Ramiro, Fernandinho e Luan; Lucas Barrios.