Chapecoense quer esquecer derrota e mira duelo contra o Flamengo

A Chapecoense acabou derrotada pelo Botafogo na noite desta quarta-feira e somou o segundo jogo sem vencer. O time catarinense levou o gol que decretou o revés no último minuto de jogo e, por isso, o resultado negativo ainda está na cabeça.

Mesmo assim, o técnico Emerson Cris já pensa no próximo jogo e minimizou a derrota, já que enfrentar o Botafogo fora de casa era um desafio complicado. Mesmo assim, o comandante acredita que o empate era o melhor resultado.

“Por se tratar do Botafogo jogando em casa, sabia que teria um grau de dificuldade muito grande. Para as nossas pretensões, o que almejava dentro do campeonato, a gente sempre vem para ganhar. O empate era um placar mais justo, a gente contava muito com ele. Agora é deixar isso para trás e nos prepararmos para domingo”, declarou o técnico.

Atualmente, a Chapecoense aparece com 32 pontos e vem de um empate e de uma derrota. No próximo domingo, a equipe quer reencontrar o caminho das vitórias contra o Flamengo, às 17 horas (de Brasília), na Arena Condá.