Ceará negocia a contratação de Felippe Cardoso, do Santos

O Ceará procurou o Santos nesta semana interessado no empréstimo de Felippe Cardoso até dezembro. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com e confirmada à Gazeta Esportiva pelo presidente Robinson de Castro.

Depois de recusar investidas do América-MG, Ponte Preta e Vitória e não se empolgar com a Série B do Campeonato Brasileiro, Felippe vê com bons olhos a ida ao Ceará, uma das equipes da primeira divisão nacional.

O Peixe não dificultará a liberação do centroavante, que treina separadamente, mas quer que o Vozão pague 100% dos salários – essa composição ainda será discutida.

Felippe havia perdido espaço com Jorge Sampaoli antes mesmo de se recusar a jogar pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Depois desse ato de indisciplina, a situação piorou e parece irreversível.

Contratado em 2018 junto à Ponte Preta, Felippe Cardoso tem 20 anos e vínculo até outubro de 2023. Ele só atuou sete vezes na temporada.

