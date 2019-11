CBF altera horários de Palmeiras x Grêmio e Botafogo x Corinthians

A CBF anunciou, nesta segunda-feira, duas alterações na tabela da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre Palmeiras e Grêmio, no próximo domingo no Allianz Parque, foi adiantado das 18h (Brasília) para as 16h; enquanto o duelo entre Botafogo e Corinthians, domingo no Nilton Santos, foi atrasado das 16h para as 18h.

Segundo a CBF, as mudanças ocorreram em decorrência de ajuste na grade de programação da emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato. A escala de árbitros das partidas ainda não foram divulgadas.

Palmeiras e Grêmio fazem duelo decisivo pelo título do Brasileirão. Caso o Alviverde não vença, o Flamengo se sagrará campeão nacional com quatro rodadas de antecedência. Em caso de vitória do Verdão, o troféu segue sem dono. Já o Grêmio busca manutenção dentro do G4, em busca de uma vaga direta para a Libertadores.

No duelo de alvinegros, o Botafogo luta contra zona de rebaixamento, enquanto o Corinthians tenta vencer para retornar ao G7 em busca de uma vaga à Copa Libertadores. Os cariocas estão na 14ª colocação com 34 pontos, um acima da degola; enquanto os paulistas aparecerem na 8ª posição com 51 pontos, mesma marca do Internacional, que soma duas vitórias a mais.

