Bahia retoma preparação para confronto contra o Palmeiras

A equipe do Bahia retomou os treinamentos para o confronto contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, na manhã desta segunda-feira, no Fazendão, centro de treinamentos do clube baiano. O recém-chegado técnico Paulo César Carpegiani comandou as atividades.

Em campo, o elenco participou de um treino tático e passou por diversos testes na formação do provável onze inicial para a partida contra o clube paulista, com muitas orientações, correção de posicionamentos e ensaio de jogadas pela comissão técnica.

Para o duelo contra o Verdão, Carpegiani terá um número considerável de desfalques: o volante Edson e o zagueiro Tiago terão que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Thiago Martins, Matheus Sales e Allione, que têm vínculo com o Palmeiras e estão emprestados ao Bahia, não poderão entrar em campo devido à razões contratuais.

O atacante Edigar Junio, em processo final de reabilitação física após sofrer com uma lesão, reiterou a necessidade do Bahia de pontuar na partida, sem temer a equipe do Palmeiras.

“A gente sabe da responsabilidade que temos. Vamos encarar o jogo de igual para igual. Sabemos da nossa responsabilidade, por isso vamos dar nosso melhor para vencer na quinta-feira”, afirmou.

O Bahia ainda tem chances de se classificar para a Copa Libertadores de 2018. Confira!