Após tropeço, Corinthians encara o Avaí e abre série de jogos fora

Depois de levar o empate do Atlético-PR no último sábado, no estádio de Itaquera, o Corinthians tenta a recuperação longe dos seus domínios nesta semana. Antes de encarar o Fluminense, no Maracanã, no próximo domingo, o clube do Parque São Jorge inicia a série encarando a equipe do Avaí, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no estádio da Ressacada, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o 2 a 2 diante do Furacão, o Alvinegro ainda tem 36 pontos na liderança do torneio, sendo oito de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado, “gordura” exaltada pelos jogadores na hora de avaliar o desempenho recente na competição. Ainda invicto no torneio, o único nessa condição entre os 20 clubes da Série A, o Timão tenta se recuperar diante de um rival que briga para sair da zona de rebaixamento à segunda divisão.

“Vejo como mais um jogo onde a gente tem totais condições de buscar a vitória. Temos de ir lá, montar nossa estratégia, procurar fazer nosso melhor para que o coletivo sobressaia mais uma vez. Não vejo como o jogo-chave, mas eu vejo como mais um jogo importante em que a gente precisa fazer os três pontos”, disse o lateral direito Fagner, sem saber o que vai apresentar o adversário em seus domínios.

“Não sei o que esperar, não sei se vão buscar o resultado, não sei se vão propor o jogo. Vamos esperar para ver o que a gente pode esperar do Avaí”, observou, ressaltando o fato de, nos pontos corridos, todos os jogos terem peso igual na campanha. “A preparação tem que ser igual, os três pontos do Grêmio, Palmeiras, Avaí, Atlético-GO têm a mesma importância”, continuou o jogador, confirmado entre os titulares para a partida.

Em relação aos desfalques, por sinal, a única ausência deve ser a do zagueiro Pablo, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita durante o Derby, há uma semana, e ainda não reúne perfeitas condições de atuar. Pedro Henrique, que foi seu substituto contra o Atlético-PR, volta a ganhar uma chance ao lado de Balbuena.

Diferentemente do que aconteceu diante dos paranaenses, porém, o técnico Fábio Carille poderá contar com o retorno do lateral Guilherme Arana e do meia Rodriguinho, destaques da campanha, suspensos na última rodada. Eles entram nas vagas ocupadas por Moisés e Marquinhos Gabriel.

Do outro lado, o Avaí, que vinha de dois bons resultados, ganhando de Botafogo e Grêmio, como visitante, teve uma semana mais difícil com derrota para o Coritiba e empate com o Bahia. Com 13 pontos, o time é o primeiro da zona de rebaixamento, dois abaixo da Ponte Preta.

“Faremos um jogo contra o líder isolado do campeonato, espero que a torcida tenha paciência. Vamos fazer nosso jogo, mas sem nos expor”, explicou o técnico Claudinei Oliveira, que conta com o retorno do volante Judson e do hoje meia Juan, que não atuaram em Salvador por conta de uma suspensão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X CORINTHIANS

Local: estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 19 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalo Rocha (ambos de GO)

AVAÍ: Douglas; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e Capa; Judson, Wellington Simião, Juan e Marquinhos ; Júnior Dutra e Joel

Técnico: Claudinei Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille