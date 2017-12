Após fechar ano em alta, Giovanni deve ganhar nova chance em 2018

O meia Giovanni Augusto não teve uma temporada louvável em 2017, mas deve ganhar mais uma chance no elenco corintiano para o próximo ano. Depois de ser decisivo ao marcar o gol da vitória sobre o Atlético-PR, na Arena da Baixada, fundamental na arrancada para o título brasileiro, ele é visto como uma boa alternativa para o setor de armação em 2018.

Na avaliação da comissão técnica, o bom futebol demonstrado nos jogos finais da temporada deve servir para acabar com a “perseguição” que o atleta sofria pelo mau desempenho em 2016, quando caiu muito de rendimento no segundo semestre. Dessa forma, ele terá totais condições de mostrar sua importância em 2018, mais adaptado ao clube e sem as críticas da torcida.

“O Giovanni é um cara que sempre trabalhou. Eu disse desde o começo que, quem trabalhasse, eu não ia desistir. Ele foi um exemplo”, disse o técnico Fábio Carille, que enxerga o ex-atleticano como uma das poucas opções que cadenciam mais o jogo do meio para frente, retendo a bola no momento necessário.

A baixa produção do atleta também foi associada a uma lesão sofrida em abril, quando levou uma forte entrada no tornozelo do pé esquerdo e teve de parar por cerca de 70 dias. Dessa forma, sua participação na campanha ficou reduzida, mas, ao fim, guardou-lhe o momento de brilho na Arena da Baixada.

Outro nome para essa articulação, Jadson tem 34 anos e não deve conseguir atuar em todas as partidas da temporada, abrindo espaço para a entrada de Giovanni quando necessário. Aos 28, o camisa 17 já atuou em duas Libertadores da América e não deve, na visão dos corintianos, sentir o peso de disputar o torneio em 2018.

A vontade de manter Giovanni é tamanha que o clube já recebeu algumas sondagens para que ele fosse emprestado, desde junho do ano passado, mas acabou rejeitando a maioria delas. Na única vez em que enxergou boa possibilidade de negócio, em tratativa que envolveria a ida dele ao Inter e a chegada de Valdivia ao Parque São Jorge, o próprio Giovanni pediu para ficar.

Com apenas 21 jogos disputados no ano, Giovanni só não ficará no elenco caso o Timão receba uma proposta estritamente financeira pelos seus direitos econômicos. Dono de vínculo até o final do ano que vem com o clube, ele tem seus direitos divididos igualmente entre o Alvinegro e o Atlético-MG.