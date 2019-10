Alexandre Pato busca 1ª vitória sobre o Corinthians como são-paulino

Alexandre Pato reencontrará seu ex-clube neste domingo, às 18h (de Brasília), no Morumbi, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma passagem desastrosa pelo Corinthians, o camisa 7 tricolor tentará conquistar a sua primeira vitória sobre o Timão como são-paulino.

Essa será a segunda vez que Alexandre Pato enfrentará o Corinthians como jogador do São Paulo. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, o jogador foi improvisado como centroavante, já que Pablo estava contundido, mas não conseguiu fazer a diferença para a sua equipe, que saiu derrotada por 1 a 0.

Neste domingo, Pato fará seu segundo jogo após se recuperar de um estiramento na coxa direita. Na última quarta-feira, o jogador atuou durante os 90 minutos contra o Bahia, mesmo sendo apenas sua primeira partida após lesão, e deve ser titular contra o Corinthians como principal referência do setor ofensivo.

“Conversei com o professor, ele perguntou se eu estava disposto a jogar, eu falei sim. Acho que aconteceu de jogar os 90 minutos porque o time precisou, aconteceram algumas infelicidades com dois jogadores importantes de time. Deu tudo certo, consegui jogar os 90 minutos depois de um tempo parado, feliz pelo retorno. Agora é trabalhar bastante, encarar esse clássico como um jogo importante para a gente conseguir os três pontos”, afirmou Pato.

Pato vinha sendo desfalque desde o jogo contra o Botafogo, vencido pelo São Paulo por 2 a 1, fora de casa. Além de perder a partida contra o Glorioso, o camisa 7 também ficou de fora dos duelos com Goiás, Flamengo e Fortaleza.

Apesar de jamais ter vencido o Corinthians com a camisa do São Paulo, Alexandre Pato já teve bons momentos contra o rival na época em que defendia o Internacional. Como jogador colorado, o atacante venceu o Timão por 3 a 0 em 2007, inclusive marcando dois gols naquela temporada que marcou o rebaixamento inédito do clube do Parque São Jorge à Série B.