Borussia perde dérbi para o Schalke e se complica na briga pelo título

Na briga pelo título do Campeonato Alemão com o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Schalke 04 por 4 a 2 jogando em casa neste sábado. O revés atrapalha e muito o time comandado por Lucien Favre na disputa com o rival bávaro pela taça, já que os concorrentes têm um ponto a mais e ainda jogam neste domingo na 31ª rodada. Os gols dos visitantes foram marcados por Daniel Caligiuri, duas vezes, Salif Sané e Breel Embolo. Mario Götze e Axel Witzel fizeram para os mandantes.

O derbi de Gelsenkirchen começou com o Borussia abrindo o placar logo no início do jogo, com um belo gol de cabeça de Gotze. O Schalke, no entanto, logo empatou em cobrança de pênalti e, antes do fim do primeiro tempo, virou com o zagueiro Sané. Na segunda etapa, Reus e Wolf foram expulsos por entradas violentas e o rival ampliou o marcador com um golaço de falta de Caligiuri. Witsel chegou a diminuir o placar, reacendendo a esperança do Dortmund, porém Embolo marcou mais um para o Schalke e selou a vitória dos visitantes.

Com o resultado, o Borussia estacionou nos 69 pontos, na segunda colocação. O próximo jogo da equipe será contra o Werder Bremen, fora de casa, no sábado que vem, às 13h30. Já o Schalke 04 chegou aos 30 pontos somados e deu um passo importante para escapar do rebaixamento, já que agora está a nove pontos do Stuttgart, primeiro time na zona de rebaixamento. O próximo confronto do time será contra o Augsburg, em casa, no domingo da semana que vem, às 8h30.

O jogo – Após um início de muito estudo por parte dos dois times, o ritmo do jogo aumentou a partir dos dez minutos. Logo na primeira chance real, o Dortmund abriu o placar. Sancho dominou na intermediária pela direita e fez belo lançamento por cima da zaga, encontrando Gotze. O meia, que nesta partida atuou como falso 9, surgiu livre para desviar de cabeça e fazer o gol.

Porém, logo na sequência o Schalke chegou ao gol de empate. Após consulta no VAR, o árbitro marcou pênalti de Weigl, que utilizou a mão para bloquear chute de Embolo. Na cobrança, Caligiuri deslocou o goleiro e bateu no canto direito para deixar tudo igual.

A virada dos visitantes saiu aos 27, em uma cobrança de escanteio do lado direito. Caligiuri fez o levantamento para dentro da área e o zagueiro Sané subiu mais alto que a defesa para testar no canto direito da meta defendida por Burki.

Na segunda etapa, o Borussia partiu para cima do rival, precisando do resultado para permanecer na briga pelo título. A primeira oportunidade veio com Guerreiro, que recebeu no lado direito, trouxe para o meio e bateu com força, por cima do travessão. O time mandante, porém, se complicou aos 15 minutos, quando Reus recebeu cartão vermelho diretamente por ter acertado o tornozelo do adversário em um carrinho.

Na cobrança da falta cometida por Reus, Caligiuri bateu com extrema categoria e colocou a bola no ângulo direito defendido por Burki. Logo em seguida, o lateral-direito Wolf deu um carrinho similar ao do companheiro que já havia sido expulso e também recebeu o vermelho.

Aos 40, o Borussia diminuiu o placar e o torcedor voltou a ficar animado. Larsen ajeitou de cabeça para o meio da área e Witzel apareceu sozinho para completar para o gol e fazer o segundo do Borussia. O Schalke, no entanto, fez o quarto com Embolo e sacramentou o placar. O atacante suíço trouxe a bola da esquerda para o meio e acertou belo chute de fora da área no canto esquerdo do goleiro.

Leipzig garante vaga na Liga dos Campeões

Jogando em casa, o Red Bull Leipzig empatou com o Freiburg por 2 a 1 e garantiu matematicamente a vaga para a Liga dos Campeões. O primeiro gol dos mandantes foi marcado por Timo Werner, que recebeu passe de Poulsen, girou em cima da marcação e finalizou no canto direito do goleiro.

Os visitantes empataram com Vincenzo Grifo, que bateu rapidamente uma falta na entrada da área enquanto o goleiro arrumava a barreira. Porém, logo em seguida, Forsberg converteu cobrança de pênalti e selou a vitória em Leipzig.

Nas outras partidas da rodada, o Eintracht Frankfurt ficou no empate sem gols com o Hertha Berlin, o Fortuna Dusseldorf goleou o Werder Bremen por 4 a 1 e o Hannover derrotou o Mainz por 1 a 0.