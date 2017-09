Após derrota para o PSG, Carlo Ancelotti é demitido do Bayern

A vida de Carlo Ancelotti como treinador do Bayern de Munique chegou ao fim. O clube confirmou, nesta quinta-feira, que a reunião marcada acabou decretando e formalizando a saída do comandante italiano, que não superou a pressão da derrota para Paris Saint-Germain por 3 a 0 e deixou o cargo que exercia desde o início da temporada passada, quando substituiu Pep Guardiola.

A situação de Ancelotti no comando do time bávaro vinha se tornando cada vez mais complicada. A atuação inexpressiva no mercado de transferências e o começo ruim de temporada, sustentando apenas a terceira posição no Campeonato Alemão, trouxeram questionamentos em relação ao trabalho. A derrota na última quarta-feira foi apenas a gota d’água para a decisão da diretoria. Depois mesmo do resultado, o diretor esportivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, declarou que o “acontecido era inadmissível e o resultado traria consequências”.

Segundo informações locais, quem deve assumir o comando da equipe de forma interina é Willy Sagnol, ex-jogador do clube, enquanto a diretoria procura um novo comandante. Entre os nomes cotados está o de Thomas Tuchel, antigo treinador do Borussia Dortmund.

Durante o tempo que treinou o time, Ancelotti conquistou uma edição do campeonato nacional, duas da Supercopa da Alemanha e foi eliminado em outras duas competições. O Real Madrid foi o responsável pela saída da Liga dos Campeões ainda na fase de quartas-de-final e o rival local, Borussia Dortmund, tirou o Bayern da Copa da Alemanha.