Neymar posta foto pré-cirurgia com Bruna Marquezine

Um dia antes de realizar a cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o craque do Paris Saint-Germain Neymar postou uma foto em suas redes sociais com a namorada, Bruna Marquezine, em seu colo, na mansão que ele possui em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Brincando, ele escreveu na publicação “Levando a gata para dar uma volta no meu novo possante”.

Com o pé contundido esticado e para cima, o jogador está se locomovendo de cadeiras de rodas desde que chegou ao Brasil, na última quinta-feira. Ele torceu o tornozelo e fraturou um osso do pé direito em partida contra o Olympique no último final de semana. A cirurgia está marcada para o sábado, dia 3, em Belo Horizonte.

O médico da Seleção Brasileira afirmou que o camisa 10 precisa ficar parado entre dois e três meses para alcançar a completa recuperação do pé, o que significa que ele ficará de fora do jogo de volta contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, e retornará bem próximo da Copa do Mundo da Rússia, que inicia em 14 de junho.