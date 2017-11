Jadson exibe barriga em foto e brinca com críticas ao peso

O meio-campista corintiano Jadson utilizou sua rede social oficial para brincar com uma situação que causou polêmica nesta semana. O camisa 10 publicou uma foto exibindo um “tanquinho” ao lado de um colega de Londrina, sua cidade natal.

Na legenda da foto vinculada no Instagram, Jadson escreveu: “Se está ruim para mim, imagine para o craque de Londrina, André”, fazendo referência a uma foto de Jadson sem camisa na saída do jogo entre Corinthians e Ponte Preta, no último domingo, e que causou polêmica e diversas críticas por parte da torcida corintiana.

Após a primeira imagem repercutir entre os torcedores, o dirigente Alessandro realizou entrevista coletiva para defender a forma física de Jadson.

Na última quarta-feira, o técnico Fábio Carille barrou o meio-campista do time titular e promoveu a entrada de Clayson. Além de Jadson, o comandante também tirou o volante Maycon e optou por Camacho entre os 11 jogadores que devem enfrentar o Palmeiras, neste domingo, em Itaquera, às 17h00 (de Brasília).