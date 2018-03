CR7 oferece “cheque em branco”, tem pedido negado e desabafa nas redes sociais

O atual melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, deseja dar um fim ao caso de sonegação pelo qual está sendo acusado na Agência Tributária da Espanha, mesmo não se considerando culpado. Por isso, segundo informa o jornal El Mundo, o atacante teria oferecido pagar a quantidade que o Tesouro espanhol considerasse adequado, desde que isto colocasse fim ao processo e, consequentemente, ao pedido de prisão expedido contra ele. Em publicação posterior no mesmo jornal, foi informado que a Fazenda não aceitou a proposta e o processo continua a correr da mesma forma.

O órgão governamental entende que o português sonegou o equivalente a 14,7 milhões de euros (R$ 59,3 milhões na cotação atual) em direitos de imagem no período de 2010 a 2014 no Real Madrid. Por conta disso, ele foi acusado formalmente por quatro crimes tributários. A matéria não assegura o valor final oferecido, mas assinala que ele estaria disposto a dar um “cheque em branco” para quitar a dívida.

Ainda segundo a publicação, Cristiano Ronaldo e seus assessores sempre mostraram interesse em pagar os montantes pedidos. Além disso, o jogador teria sempre afirmado que ele não responderá por um crime que não cometeu, já que sempre ordenou a seus empresários que pagassem o que era devido.

Em suas redes sociais nesta segunda-feira, o craque do Real Madrid desabafou: “Não tentem apagar o momento bonito que estou vivendo com notícias falsas. A vida é bela. Abençoado”. O craque marcou quatro gols no último domingo na vitória do Real Madrid contra o Girona, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.