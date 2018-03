Balotelli critica Daniel Alves por frase sobre morte de Astori

A declaração polêmica de Daniel Alves sobre a morte do zagueiro Davide Astori ainda tem causado polêmica na Europa. Um dos personagens que decidiu dar a sua opinião sobre a fala do brasileiro foi Mario Balotelli. Também famoso por suas polêmicas, o atacante não mediu as palavras para criticar a fala do jogador do Paris Saint-Germain.

“Está claro que muitos pensamos como ele, mas creio que não se poderia dizer isso em momentos de dor. Teria que ter guardado para si. Teria que ter dado suas condolências e não soltar toda essa ‘m…’. Não se pode fazer esses comentários com uma morte tão recente e dolorosa”, criticou.

Na última segunda-feira, Dani Alves foi questionado na entrevista coletiva antes do duelo contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões sobre a morte do defensor italiano e questionou o porquê de não existir tanta comoção com as “milhares crianças que morrem de fome”.

“Não ficamos tão abalados, porque não o conhecíamos muito. Sinto muito por sua família. Penso que Davide fez aquilo que gostaria neste mundo caótico e talvez esteja num lugar melhor agora. Mas todos os dias milhares de crianças morrem de fome e não recebem tanta atenção”, opinou.

Vale lembrar, que Balotelli foi companheiro de Astori na seleção italiana durante a Copa das Confederações de 2013, realizada no Brasil. Atualmente, o atacante atua pelo Nice e disputa o Campeonato Francês contra o PSG. Enquanto a equipe de Daniel Alves lidera a competição, o time do italiano aparece apenas na oitava colocação.