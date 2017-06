Walter não cumprimenta auxiliar após ser barrado e pode sair do Dragão

Após ser dispensado do Goiás por indisciplina, Walter acabou indo parar no rival Atlético-GO e agora pode estar de saída do clube pelo mesmo motivo. Nesta quarta-feira, durante a vitória do seu time por 3 a 1 sobre o Avaí, o atacante não cumprimentou o auxiliar técnico Eduardo Nascimento após a última alteração da equipe, aos 32 minutos do segundo tempo.

Na ocasião, Everton Heleno foi acionado para substituir Jorginho. Diante da impossibilidade de entrar em campo por conta da terceira alteração do Atlético-GO, Walter se irritou e dispensou a mão estendida do auxiliar do clube no banco de reservas rubro-negro.

“Não sei o que aconteceu, previso ver as imagens, mas é lamentável. Futebol é elenco, salientei que o futebol precisa de todos, mas se ele não se enquadrar, quem vai sair é ele”, afirmou Doriva após o duelo contra o Avaí nesta quarta-feira.

Walter foi barrado do time titular por conta do seu peso. Muito acima do estipulado, o atacante não aceitou muito bem a decisão de Doriva. Embora haja problemas internos que precisam ser tratados, o clube goiano vem em ascensão no Brasileiro. Após o início frustrante, o time soma seis pontos em sete partidas e figura na 16ª colocação do campeonato, fora da zona de rebaixamento.