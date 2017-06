Niki Lauda se diz insatisfeito com incidentes no GP do Azerbaijão

O Grande Prêmio do Azerbaijão, que foi realizado no último domingo, nas ruas de Baku, gerou muitas polêmicas. Além do incidente entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton durante um safety car, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen se tocaram na primeira volta da etapa. Depois disso, Niki Lauda, diretor da Mercedes, mostrou sua insatisfação com o que aconteceu.

“Tivemos o que aconteceu entre Bottas e Raikkonen e depois o episódio de Vettel com Hamilton. Estamos na F1 ou no Coliseu? Se estamos no Coliseu, basta dizer. Aí poderemos seguir com isso”, criticou o tricampeão mundial.

“Tendo dito tudo isso, lutamos muito e na Áustria vamos tentar novamente. Estaremos mais determinados do que antes, porque falamos pouco e trabalhamos muito”, completou o ex-piloto austríaco que comanda tanto Hamilton, como Bottas.

O próximo Grande Prêmio da Fórmula 1 será na Áustria, no Circuito de Spielberg, e a prova será realizada no domingo, dia 9 de julho. A etapa deverá marcar a continuação na quente disputa pelo título mundial entre Vettel e Hamilton, que ficou ainda mais interessante após o último final de semana.