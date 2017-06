Carro de Jobson capota, uma pessoa morre e jogador fica ferido

Jobson, ex-jogador do Botafogo, se envolveu em um acidente de trânsito na TO-080, região Oeste de Tocantins, entre Marianópolis e Divinópolis, que acabou com uma vítima fatal. Jobson sofreu apenas ferimentos leves, assim como outros dois passageiros do carro. Todos foram encaminhados a um hospital em Divinópolis. Uma quinta pessoa que estava no veículo teve ferimentos mais graves, na cabeça, e foi levada ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.

Segundo a Polícia Militar, o carro de Jobson capotou durante a tarde dessa sexta-feira. Foram encontradas latas de cerveja e whisky dentro do automóvel, mas ainda não foi confirmada a informação de quem estava ao volante no momento do fato.

Jobson está proibido de jogador futebol profissionalmente desde 2015, quando se recusou a fazer um exame antidoping. À época, o atacante defendia o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Para tentar retornar ao Botafogo, o jogador recorreu à Corte Arbitral do Esporte, sem sucesso. Assim, a punição até 31 de março de 2018 segue mantida.

E as polêmicas não param por aí. Em 2016, Jobson chegou a ser preso preventivamente depois de ser acusado de estuprar quatro adolescentes. Apesar de duas vítimas admitiram que consentiram o ato, as outras duas, de apenas 12 e 13 anos, confirmaram a conjunção carnal. Além disso, todas confirmaram que estavam sob efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Jobson ainda responde ao processo, mas, em liberdade.