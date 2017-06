Diniz poupa Lucão de críticas e o compara com ex-corintiano Felipe

Marcado pelas recorrentes falhas quando entra em campo, Lucão foi apontado como o principal culpado pela derrota do São Paulo para o Atlético-MG por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi. Tentando afastar a bola, o zagueiro acabou chutando em cima de Rafael Moura, que dentro da área precisou apenas empurrar para as redes e garantir o triunfo do Galo. Convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o técnico Fernando Diniz não crê que o defensor foi o responsável pela derrota e o comparou com o zagueiro Felipe, ex-Corinthians e atualmente no Porto.

“É um todo. No futebol, quando alguma coisa não vai bem, é a força coletiva que está falhando. Não tem como citar só o sistema defensivo. A proposta do Rogério é ter um futebol coletivo para que o time possa ser mais agressivo”, disse o treinador vice-campeão paulista de 2016.

“O começo do Felipe no Corinthians foi terrível. Ele falhou contra o Bragantino, ficou fora, depois voltou com Mano Menezes, com um time mais ajustado, e foi bem. Foi para a Europa, está bem no Porto e sendo postulado no Real Madrid”, completou Fernando Diniz.

Quem também não concordou com as críticas pesadas da torcida a Lucão foi Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro do São Paulo. O treinador que recentemente foi demitido do Internacional acredita que a declaração do jovem defensor, que sinalizou uma saída do clube, foi precipitada e avaliou seu futebol de maneira bastante positiva.

“Isso já vinha acontecendo há um tempo. Sendo vaiado em sua casa o jogador se sente chateado. Isso [críticas a Lucão] tinha de ser tratado internamente, seria o melhor para o Lucão e para o São Paulo. Caso venha a sair, acho um bom jogador, jovem, com muito futuro pela frente. Deu uma declaração de jogador nervoso, de um menino que está apenas começando. Cabe ao pessoal do São Paulo tratar esse caso com inteligência para que não venham a queimá-lo”, finalizou Zago.