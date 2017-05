Após vitória no clássico, Leco fala sobre reforços e futuro de Lugano

O presidente do São Paulo Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, conversou com os jornalistas após a vitória da equipe de Rogério Ceni sobre o Palmeiras por 2 a 0 neste sábado, no Morumbi. Ele esclareceu a situação de Lugano, a possível vinda de Fernando Bob, o interesse em Éverton Ribeiro, além de questões envolvendo os argentinos Centurión e Calleri.

Ao falar sobre Fernando Bob, Leco não se estendeu muito no assunto, mas mostrou otimismo na possível vinda do volante para o São Paulo. A contratação do jogador que defendeu a Ponte Preta no Campeonato Paulista é vista com bons olhos, e a negociação com o Internacional, clube que detém os direitos econômicos do atleta, parece estar próxima de um acerto.

Já sobre Éverton Ribeiro Leco adotou um tom um pouco diferente, mas garantiu que o São Paulo está o monitorando. Os valores da negociação com o meia são bastantes altos, e o Flamengo está mais próximo de repatriar o bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Ainda assim, o dirigente tricolor garantiu que tem a informação de que Éverton Ribeiro preferiria atuar pelo Tricolor.

Calleri, recentemente liberado pelo West Ham, se encontrará com Leco na próxima semana, no entanto, negociações estão descartadas. O atacante argentino fez questão de rever o presidente tricolor para agradecer pelo tratamento que recebeu durante sua passagem pelo Morumbi. Na época, Vladi, seu melhor amigo, faleceu às vésperas do duelo contra o Atlético-PR, e o clube acabou o liberando para viajar à Argentina e estar presente no velório.

Centurión é outro argentino que não deve voltar a vestir a camisa do São Paulo. Emprestado ao Boca Juniors, o atacante não faz parte dos planos de Rogério Ceni, e Leco deixou claro que a prioridade é vendê-lo. “Se o Boca não comprar, outro compra”, respondeu o presidente ao ser conflitado com um possível desinteresse dos xeneizes pela permanência de Centurión na Bombonera.

Já a permanência de Lugano será decidida na próxima semana. O contrato do zagueiro uruguaio termina no próximo dia 30 de junho, e ele ainda não foi procurado pelo São Paulo para estender seu vínculo, ao menos, até o final do ano. Leco sabe da importância do atleta, principalmente no vestiário, uma vez que é líder e tem uma grande história no clube, no entanto, reuniões ainda deverão acontecer antes do fim da “novela”.