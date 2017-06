Após longa novela, Lugano renova com o São Paulo até o fim do ano

A “novela Lugano”, enfim, acabou. Na noite desta segunda-feira o São Paulo entrou em acordo com o empresário do jogador, Juan Figger, e o zagueiro irá renovar seu contrato até o fim deste ano. O atual vínculo do uruguaio terminaria nesta sexta-feira, entretanto, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, acabou optando por estender a permanência de um dos maiores ídolos do clube.

Diante do péssimo momento da equipe na atual temporada, Leco aceitou continuar com Lugano no elenco, entendendo que o experiente jogador de 36 anos pode ajudar dentro e fora de campo o time a sair da delicada situação no Campeonato Brasileiro – o São Paulo não vence há cinco jogos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O protesto das torcidas organizadas do clube após o empate em 1 a 1 com o Fluminense neste domingo, inclusive, pode ter pesado na decisão do presidente são-paulino.

Em uma de suas redes sociais, Leco confirmou o negócio.

Diego Lugano nos avisou há pouco, por meio de seu agente, que aceitou a proposta de renovação do SPFC. Ficará conosco até o fim do ano — Leco (@LecoPresidente) June 26, 2017

O técnico Rogério Ceni tem apenas três zagueiros à disposição além de Lugano: Douglas, Rodrigo Caio e Éder Militão. Maicon, negociando com o Galatasaray, e Lucão, afastado após a polêmica declaração que sucedeu a derrota para o Atlético-MG, estão fora dos planos do São Paulo. Justamente por isso, a permanência do uruguaio acabou se convertendo em um bom negócio.

Inicialmente o presidente Leco não estava muito inclinado a renovar com Lugano, que tem um salário relativamente alto. Mesmo assim, na última semana o clube ofereceu uma proposta ao jogador, que aceitou passar a receber R$ 100 mil a menos para seguir vestindo a camisa tricolor. O diretor de futebol Vinícius Pinotti foi um dos principais motivadores para que o negócio fosse fechado.

Lugano é um dos maiores ídolos da histórica recente do São Paulo. Em sua primeira passagem pelo Morumbi, entre 2003 e 2006, o zagueiro conquistou um Campeonato Paulista, uma Libertadores, um Mundial Interclubes e um Campeonato Brasileiro.

Júnior Tavares – Dono da lateral-esquerda do São Paulo, Júnior Tavares também estendeu seu vínculo com o Tricolor nesta segunda-feira e seguirá no clube até 2021. Assim como Lucas Pratto, Marcinho, Jucilei e Renan Ribeiro, ele é um dos únicos atletas que iniciaram todos os duelos da equipe no Campeonato Brasileiro como titular e parece estar agradando bastante o técnico Rogério Ceni. Segundo Leco, Júnior Tavares “demonstrou qualidade e personalidade” para honrar a camisa do São Paulo.

O zagueiro equatoriano Robert Arboleda, que já havia comparecido ao Morumbi neste domingo para assistir ao empate em 1 a 1 contra o Fluminense, também assinou seu contrato nesta segunda e agora é oficialmente integrante do elenco tricolor.