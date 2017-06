Veríssimo é sondado e empresário vai à Europa ouvir propostas

O Santos pode perder Lucas Veríssimo no próximo mês. Após atuações seguras nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o zagueiro passou a ser observado por alguns clubes da Europa. Porém, nenhuma proposta oficial foi feita ao Peixe. E para trazer uma oferta oficial ao presidente Modesto Roma Júnior, o empresário do defensor, Marcos Ribeiro, irá ao Velho Continente na próxima semana.

Na viagem, o agente irá conversar com mais de um clube. A diretoria santista espera receber pelo menos uma proposta de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões). O Peixe é dono de 80% dos direitos de Veríssimo, enquanto o atleta tem 10% e a empresa MGS Sports detêm o restante.

Vale lembrar que Modesto Roma já deixou claro que pretende vender pelo menos um titular na próxima janela de transferências internacionais, que abre em julho. Para o mandatário, um ‘bom negócio’ será fundamental para o Santos encerrar 2017 no azul. Zeca e Thiago Maia são os mais cotados para saírem. Porém, Veríssimo pode ser uma boa alternativa para o clube ‘fazer caixa’.

Com 21 anos, o zagueiro assumiu a titularidade do alvinegro no início do ano e desbancou Cleber, que veio do Hamburgo em janeiro, custando R$ 7,3 milhões. Ao todo, Veríssimo já fez 50 jogos com a camisa do Peixe, marcando um gol.