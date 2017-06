Thiago Maia e Zeca agradecem Dorival e auxiliar pelo trabalho

Dorival Júnior não resistiu a mais uma derrota com o Santos e acabou demitido do cargo de treinador no último domingo, mas apesar dos resultados aquém das expectativas em 2017, o técnico deverá deixar saudades no elenco do Peixe, como alguns jogadores fizeram questão de demonstrar nas redes sociais.

O filho de Dorival, Lucas Silvestre, que trabalha como seu auxiliar e também se desligou do clube com a demissão do pai, usou sua página do instagram para publicar uma foto de ambos, falar sobre o fim do ciclo e agradecer ao Santos pela oportunidade. Jogadores como Zeca e Thiago Maia apareceram nos comentários para agradecer os serviços prestados pela comissão.

“Vocês foram homens para caramba. Pegaram o Santos quase caindo pra zona (de rebaixamento, em 2015). E eu que agradeço por ter aprendido muito com vocês. Quem viu o dia a dia de vocês sabem que era trabalho e sinceridade. Mas Deus está no controle, e ele irá honrar vocês. Valeu por tudo”, expressou Thiago Maia.

“Irmão, somos gratos por tudo que fez por nós, aprendi muito com vocês, hoje devo tudo a vocês que me deram oportunidade de mostrar meu trabalho! Tenho orgulho de falar que trabalhei com vocês que sempre foram caras sinceros, verdadeiros, guerreiros! Deus sabe de todas as coisas! Vocês são fenômenos!”, comentou o lateral Zeca.

Além dos dois atletas do Santos, a foto recebeu alto número de manifestações da torcida santista que agradeceu a Silvestre e a Dorival pelo trabalho desempenhado no Peixe durante a passagem, sobretudo na temporada de 2015.