Santos avança em renovação com Oliveira: “Está muito acertado”

O Santos deve continuar com Ricardo Oliveira em 2018. O presidente Modesto Roma Júnior confirmou que o atacante está próximo de acertar sua renovação de contrato. Atualmente, o vínculo do camisa 9 vai até o dia 31 de dezembro deste ano.

Na saída do evento de lançamento do segundo uniforme do Peixe, o mandatário brincou com o centroavante sobre a renovação. Questionado pela imprensa após a brincadeira, Modesto confirmou que o acordo está próximo de ser fechado.

“Não foi piada. Está muito acertado. Não vai ter problema (a renovação). Pouco importa neste momento (o tempo de contrato). Está bem encaminhado”, resumiu o presidente.

As conversas entre o jogador e a diretoria do clube já acontecem desde janeiro, porém, nenhum acordo foi firmado até o momento. No contrato ainda em vigor, Oliveira recebe cerca de R$ 200 mil por mês. Ele voltou ao clube no começo de 2015 para a sua segunda passagem e conquistou duas edições do Campeonato Paulista desde então.

Neste sábado, às 19h (de Brasília), Ricardo Oliveira vai fazer o 150º jogo pelo Peixe justamente no clássico contra o Corinthians, em Itaquera. Atualmente, o artilheiro tem 83 gols pelo Alvinegro Praiano.