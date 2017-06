Santos anuncia acerto com Levir em rede social: “Tamo junto”

Mesmo com tudo acertado desde a última terça-feira, o Santos anunciou oficialmente a chegada de Levir Culpi apenas no início da tarde desta quinta. Utilizando o Facebook e o Twitter, o Peixe confirmou a chegada do técnico, que permanece no clube até o final de 2017.

O novo comandante, por sua vez, também comentou o acerto nas redes sociais. “Completo esse ano 50 anos de futebol e ganhei de presente o convite para treinar o Santos. Estou motivado com a oportunidade de ter pela frente uma Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro como objetivos. Juntos estaremos mais próximos das conquistas, separados não teremos chances. Falando num português bem claro: “Tamo junto”, disse Levir em sua conta no Twitter.

Apesar do anúncio oficial, o novo técnico só assumirá o Santos a partir da próxima segunda-feira. A estreia será no clássico diante do Palmeiras, no dia 14 de junho, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, o Peixe seguirá sendo comandado por Elano contra o Atlético-PR, no próximo domingo, em Curitiba.

Com 64 anos, o técnico estava desempregado desde novembro de 2016, quando foi demitido do Fluminense. Nos últimos anos, Levir ficou marcado por barrar Fred no time carioca e também por ter um atrito com Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG.

Apesar da extensa carreira, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Culpi vai dirigir o Peixe pela primeira vez. Seus títulos de maior expressão são os da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em 1996, e pelo Galo, em 2014.