Reunião termina sem acordo e Peixe espera fechar com Levir nesta terça

O Santos segue sem treinador pelo menos até esta terça-feira. Isso porque uma reunião entre a diretoria alvinegra e Levir Culpi, que se arrastou durante a tarde desta segunda, terminou sem o acerto entre as partes. Mesmo assim, os santistas saíram do encontro confiantes e esperam anunciar o novo técnico durante a próxima manhã.

Caso o negócio seja confirmado, o novo técnico será apresentado nesta semana e deve ficar no banco de reservas já no próximo domingo, no embate contra o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O acerto entre as partes já está bem encaminhado. Durante o encontro desta segunda, o presidente Modesto Roma Júnior ofereceu um contrato até o final do ano, com salário girando em torno de R$ 250 mil. Levir gostou da oferta, mas deixou para ‘bater o martelo’ apenas nesta terça. O novo comandante trará ao Peixe um auxiliar técnico e um preparador físico.

Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, a cúpula do alvinegro apostou em Levir por dois motivos. O primeiro é que ele estava livre no mercado, já que não treinou nenhuma equipe desde a saída do Fluminense, em 2016. Além disso, os dirigentes também levam em consideração o fato do treinador ter barrado Fred no time carioca. Isso porque os santistas acreditam que o atual elenco está acomodado e precisa de um ‘chacoalhão’.

Além dele, os nomes de Claudinei Oliveira, do Avaí, Gilson Kleina, da Ponte Preta, e até de Clarence Seedorf e Rogério Micale, sem clube, também estavam no radar do Peixe. Porém, os quatro não empolgavam a maior parte da diretoria e não foram chamados para conversar.

Mesmo se Levir for confirmado, o auxiliar Elano vai comandar o Santos no embate contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu, pela quinta rodada do Brasileirão.