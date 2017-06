Maia não treina e vira dúvida contra o Fla; Zeca e Oliveira seguem fora

De ressaca após a derrota por 1 a 0 para o Sport, no último sábado, na Vila Belmiro, o Santos voltou a treinar cheio de desfalques na tarde desta segunda-feira. Além de Zeca e Ricardo Oliveira, que continuam fora de combate, o técnico Levir Culpi não contou com Thiago Maia, com virose, e Kayke, gripado.

O volante foi vítima de uma forte virose, chegou até a ir para o hospital e não apareceu no CT Rei Pelé. Por conta disso, o comandante do Peixe não sabe se contará com o jogador no duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Rio de Janeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Já Kayke, entrou em contato com a comissão técnica informando que estava com gripe e foi poupado da atividade. Porém, o atacante não deve ser desfalque diante do Rubro-Negro. Em contrapartida, o zagueiro David Braz, que cumpriu suspensão diante do Sport, treinou normalmente e não será problema.

Por fim, Ricardo Oliveira e Zeca seguem fora e nem viajam para o Rio de Janeiro. O camisa 9 já está recuperado de contusão no joelho esquerdo, mas foi mais uma vítima da gripe e continua fora. Já o lateral-esquerdo, por sua vez, continua fazendo trabalhos de prevenção após sentir dores na panturrilha esquerda.

Caso Kayke e Maia não tenham condições de jogo, o Peixe entrará em campo na quarta-feira com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Jean Mota (Caju); Renato, Leandro Donizete (Alison) e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Vitor Bueno.