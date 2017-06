Levir chega com a missão de fazer o Santos ‘deslanchar’ em 2017

Mesmo ainda sem ter sido anunciado oficialmente, Levir Culpi já é o novo técnico do Santos. Após a demissão de Dorival Júnior, no último domingo, o treinador chega com a responsabilidade de dar ‘chacoalhão’ no elenco e fazer o Peixe finalmente engrenar em 2017. Afinal, apesar das classificações para as oitavas da Libertadores e quartas da Copa do Brasil, o alvinegro não vinha convencendo e era alvo de críticas por parte dos torcedores

“É preciso chacoalhar a roseira”, resumiu o presidente Modesto Roma Júnior sobre o que pretende ver do Santos com a chegada do novo comandante, em entrevista à TV Globo.

Com 64 anos, Levir estava desempregado desde novembro de 2016, quando foi demitido do Fluminense. Nos últimos anos, o técnico ficou marcado por barrar Fred no time carioca e também por ter um atrito com Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG.

Apesar da extensa carreira, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Culpi vai dirigir o Peixe pela primeira vez. Seus títulos de maior expressão são os da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em 1996, e pelo Galo, em 2014.

O primeiro ato de Levir no Peixe será já no próximo domingo, em Curitiba, em duelo contra o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas nesta quarta-feira, o comandante deve ir ao Pacaembu para acompanhar o embate diante do Botafogo. Ainda sem o anúncio do novo técnico, o alvinegro pegará o Fogão sob o comando do interino Elano.