Levir assina contrato com o Santos: “Vamos para cima deles”

Após o anúncio oficial, Levir Culpi assinou contrato com o Santos na tarde desta quinta-feira. O novo técnico assume o Peixe a partir da próxima segunda-feira e fará a estreia no clássico contra o Palmeiras, dia 14, na Vila Belmiro. Levir se mostrou empolgado com o desafio de comandar o Alvinegro santista no restante da temporada.

“O Santos tem um ótimo time. Se estivermos juntos, unidos, com a torcida do nosso lado, a chance de vitória é muito grande. Quero extrair o melhor de cada jogador, envolver todos ao máximo no trabalho. Vamos dar tudo de nós. Vamos para cima deles”, disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube.

No Peixe, Levir ganhará um salário em torno de R$ 290 mil. O auxiliar Luiz Roberto Matter e o preparador físico Rodrigo Mehl, parte do staff pessoal do técnico, também foram contratados.

Com 64 anos, o treinador estava desempregado desde novembro de 2016, quando foi demitido do Fluminense. Apesar da extensa carreira, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras e Atlético-MG, Levir vai dirigir o Peixe pela primeira vez. Seus títulos de maior expressão são os da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em 1996, e pelo Galo, em 2014.