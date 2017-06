Curado de pneumonia, Oliveira volta a treinar no Santos nesta sexta

O Santos receberá um reforço de peso nesta sexta-feira. Curado de uma pneumonia, Ricardo Oliveira passou por exames e foi liberado pelos médicos para voltar a treinar no CT Rei Pelé.

Apesar da liberação, o camisa 9 não deve voltar aos gramados de forma imediata. Ainda debilitado após a doença, o atacante primeiramente passará por trabalhos de recondicionamento físico na academia e só depois iniciará os treinos com bola.

Atualmente, o posto de centroavante titular tem sido ocupado por Kayke. Ricardo Oliveira não atua desde o dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, em Itaquera, pelo Brasileirão. Na época, ele ficou fora por conta de uma contusão no tornozelo. Recuperado do problema, o capitão teve a pneumonia constatada e perdeu mais alguns dias de treino.

O centroavante tem 83 gols em 150 jogos pelo Peixe. Nesta temporada, porém, o camisa 9 tem sido atrapalhado por lesões e doenças, que fizeram seu rendimento cair. Até o momento, foram apenas quatro gols em 17 partidas. Além da pneumonia e da contusão no tornozelo, Oliveira também já teve caxumba e sofreu um corte profundo na orelha.

Mesmo com os problemas, o capitão santista encaminhou a renovação de contrato por mais um ano com o clube na noite da última quarta-feira. Atualmente, o vínculo do camisa 9 termina no final de dezembro.