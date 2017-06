Bruno Henrique cobra mudança de postura do Santos no clássico

Mesmo com classificado para as oitavas de final da Libertadores e garantido nas quartas da Copa do Brasil, o Santos voltou a ser alvo de críticas após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo, na Vila Belmiro. Apático, o Peixe não conseguiu criar oportunidades diante da Raposa e chegou a irritar a torcida durante o duelo.

Para Bruno Henrique, a equipe comandada por Dorival Júnior precisa entrar em campo com uma determinação maior se quiser vencer o clássico contra o Corinthians, nesta domingo, às 19h (de Brasília), em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

“Temos que ter uma postura diferente. Precisamos correr, dar a vida neste jogo. Sabemos que a equipe do Corinthians é boa e está há 16 jogos sem perder. Será um jogo difícil. Se quisermos vencer, teremos que entrar determinados, correr bastante e converter as oportunidades que aparecerem para matar a partida”, disse o atacante.

Com duas derrotas em três jogos, o Peixe ocupa apenas a 15ª colocação no Brasileiro. Um triunfo diante do Timão, que é um dos líderes do torneio, com sete pontos, pode fazer o Santos finalmente ‘deslanchar’ na competição e ainda encostar nas primeiras posição.

“Sabemos das dificuldades da partida, mas precisamos da vitória para embalar no torneio. Além de subir na tabela, uma vitória contra um rival nos dá um gás maior para a treinar e trabalhar na próxima semana, quando também teremos grandes desafios. Espero marcar gols e ajudar a equipe neste jogo”, concluiu Bruno Henrique.