Bem fora da Vila, Santos aposta nos contra-ataques para bater o Fla

Teoricamente, enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro seria motivo de preocupação para os torcedores do Santos. Porém, levando em consideração o desempenho do time nos últimos jogos, o duelo desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Urubu, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, pode ser visto de uma forma positiva.

Afinal, a equipe comandada por Levir Culpi não tem conseguido se impor jogando na Vila Belmiro, enquanto tem ido bem quando atua longe de casa. Apostando nos contra-ataques rápidos puxados por Bruno Henrique e Copete, o alvinegro bateu Atlético-PR, na Arena da Baixada, e Vitória, no Barradão.

Em compensação, quando jogou dentro de seus domínios, o time sofreu para bater Botafogo e Palmeiras, apenas empatou com a Ponte Preta e foi derrotado pelo Sport, no último sábado, na Vila.

“Temos condições de fazer um bom jogo, estamos jogando melhor fora do que dentro de casa. Um gol lá vale por dois. Temos eu e o Copete pelos lados lá na frente, bastante velocidade, tem sido primordial fora de casa.”, comentou o atacante Bruno Henrique.

Até o momento, o Peixe perdeu mais na Vila Belmiro (para São Paulo, Ferroviária, Palmeiras, Cruzeiro e Sport) do que como visitante na temporada. Foram cinco derrotas em Urbano Caldeira e apenas quatro fora de casa, no Maracanã, diante do Fluminense, no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta e duas vezes para o Corinthians, na Arena do rival, em Itaquera.

Nesta quarta-feira, o Santos não contará com Thiago Maia, com virose. Em contrapartida, o zagueiro David Braz volta após cumprir suspensão. Por fim, Zeca, se recuperando de lesão, e Ricardo Oliveira, com pneumonia, seguem fora.

O alvinegro deve entrar em campo contra o Flamengo com: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Leandro Donizete e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke