Apresentado, Levir promete ‘ano marcado na história do Santos’

O Santos já tem um novo treinador. Confirmado pela diretoria na última semana, Levir Culpi foi apresentado oficialmente no alvinegro apenas nesta segunda-feira. Carismático, o treinador arrancou risadas dos presentes no CT Rei Pelé, mas pouco falou sobre questões táticas e demonstrou ainda não ter total conhecimento do elenco santista. Apesar disso, ele fez uma promessa aos torcedores do Peixe.

“Preciso me identificar melhor com as coisas. Terei que me amparar nessas pessoas que fazem o Santos. Elano, Marcelo, Serginho… toda a comissão técnica. Já tivemos uma conversa rápida. É tudo muito rápido. Jogadores jogaram ontem. É difícil. Mas estou otimista. Acho que esse ano ainda vai ficar marcado na história do Santos”, explicou Levir.

Apesar da apresentação, o novo comandante ainda nem teve tempo de treinar a equipe. Isso porque o elenco santista chegou no CT Rei Pelé apenas às 17h desta segunda-feira e não realizou nenhuma atividade no campo após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, em Curitiba.

Nesta terça, Levir comandará um treino pela primeira vez. A atividade, inclusive, será a última antes do clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sem emoção, não tem graça. Tem que ter desafio. Quem não gosta de emoção, tem que sair do futebol. O que levamos do futebol é passar por cima desses problemas. Temos dificuldades grandes. Já é o Palmeiras na quarta. O que se passa na cabeça deles? Querem ganhar do Santos. E vice-versa. É pouco tempo. Me apoio nos profissionais e nos jogadores”, concluiu o novo treinador.

Com 64 anos, o treinador estava desempregado desde novembro de 2016, quando foi demitido do Fluminense. Apesar da extensa carreira, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras e Atlético-MG, Levir vai dirigir o Peixe pela primeira vez. Seus títulos de maior expressão são os da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em 1996, e pelo Galo, em 2014.