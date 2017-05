Palmeiras visita o Inter por vaga nas quartas da Copa do Brasil

Com a vantagem do empate para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras visita o Internacional nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio. Ambas as equipes vêm de derrotas doloridas em suas respectivas divisões do Campeonato Brasileiro, mas a situação do Colorado é mais grave, uma vez que o técnico Antônio Carlos Zago foi demitido após o resultado negativo contra o Paysandu.

Depois de treino fechado na tarde desta terça-feira, o técnico Cuca terá novamente à disposição o zagueiro Edu Dracena e o lateral Zé Roberto, ambos poupados na derrota por 2 a 0 para o São Paulo no sábado. Jean e Mina devem compor o restante do setor defensivo alviverde.

Mesmo após as falhas no clássico e treinar separadamente da equipe no rachão de terça, Fernando Prass participou normalmente das cobranças de pênalti e também deve ir a campo. A maior dúvida fica na ponta direita, com Roger Guedes e Willian como principais peças de Cuca para a posição.

Após ter trabalhado fora de campo, realizando reforço muscular na parte interna do CT do Palmeiras, o colombiano Guerra também é outro nome que deve estar entre os onze titulares de Cuca

Jogando em casa, o Inter tem a difícil missão de reverter o resultado negativo da primeira partida e derrotar o Palmeiras por dois gols de diferença. Além disso, o colorado está sem técnico. Após a derrota para o Paysandu, no último sábado, a direção do clube demitiu Antônio Carlos Zago. Para o confronto nesta quarta-feira, o auxiliar técnico Odair Hellmann vai estar na casamata comandando o Inter.

O time que vai entrar em campo deve ser praticamente o mesmo que atuou no final de semana. Contudo, sem o atacante William Pottker, o atleta já disputou a competição vestindo a camisa da Ponte Preta e assim não pode jogar o mesmo torneio no mesmo ano por outro clube. Para o lugar de Pottker, o jogador Marcelo Cirino deve ser o substituto.

O capitão D’Alessandro deve regressar ao time. Com desgaste muscular, o argentino foi preservado do confronto no final de semana para estar 100% no jogo contra o Palmeiras. O volante Rodrigo Dourado sentiu o ombro após queda no duelo contra o Paysandu, mas não preocupa. Caso não atue, Charles deve entrar no lugar.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 31 de maio de 2017, domingo

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeira (MG)

Assistentes: Márcio Eustáquio S Santiago e Pablo Almeida da Costa (ambos de MG)

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta, Uendel; Edenilson, Rodrigo Dourado (Charles), Felipe Gutiérrez, D’Alessandro; Marcelo Cirino e Nico López.

Técnico: Odair Hellmann (interino)

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Tchê Tchê, Felipe Melo e Guerra; Roger Guedes (Willian), Dudu e Borja

Técnico: Cuca