Palmeiras oficializa contratação de Bruno Henrique, que fica até 2020

O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira pela manhã a contratação de Bruno Henrique. O volante ex-Corinthians assinou contrato com o clube alviverde até 2020 e volta ao futebol brasileiro após sua curta passagem pelo futebol italiano, onde defendeu o Palermo.

“Estou muito feliz e motivado por poder jogar pelo Palmeiras. Já estou recebendo bastante carinho da torcida nas minhas redes sociais e isso me anima ainda mais. Trabalharei com muita seriedade para ajudar o clube a conquistar os objetivos neste ano e nas próximas temporadas”, disse Bruno Henrique.

Bruno Henrique assinou e já deixou um recado para a #FamíliaPalmeiras! pic.twitter.com/Igsa787Id9 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 15, 2017

Com as lesões de Arouca e Felipe Melo, o Palmeiras conta apenas com Thiago Santos e Tchê Tchê para o ofício de volante. Ciente de que o campeonato é longo e é preciso ter peças de reposição, o clube decidiu apostar em Bruno Henrique, que retorna ao Brasil para jogar no arquirrival de sua antiga equipe.

No Palermo Bruno Henrique atuou 33 vezes, sendo 24 como titular. Aos 27 anos o volante acumula passagens por Atlético-MG, Portuguesa e Corinthians, cube pelo qual se sagrou campeão brasileiro em 2015.