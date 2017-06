Palmeiras firma parceria com SOS Mata Atlântica

A Sociedade Esportiva Palmeiras firmou parceria com a organização não-governamental SOS Mata Atlântica. O acordo faz parte do “Por Um Futuro Mais Verde”, programa de sustentabilidade desenvolvido pelo clube para estimular um comportamento responsável em relação a escolhas cotidianas de consumo, descarte e hábitos de vida.

“A Mata Atlântica tem hoje apenas 12,4% de sua extensão original. As áreas verdes estão acabando e ajudaremos a reverter esta tendência. O verde é a cor do Palmeiras e vamos convocar os milhões de apaixonados torcedores palmeirenses a aderir a essa causa”, disse Roberto Trinas, diretor executivo de marketing do Palmeiras.

Como primeiro passo da parceria, a Fundação SOS Mata Atlântica contará com a contribuição do Palmeiras na divulgação de seu trabalho. Em seguida, o clube planeja estruturar mecanismos de incentivo à colaboração financeira para os projetos da organização não-governamental.

“Pretendemos informar, educar, mobilizar e engajar colaboradores, atletas e todos os públicos com os quais o Palmeiras se relaciona a assumir atitudes e comportamentos mais responsáveis, de modo a contribuir com a preservação do bioma da Mata Atlântica, o mais ameaçado do país”, explicou Marcia Hirota, diretora-executiva da entidade.