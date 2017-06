Herói contra o Inter, Thiago Santos ganha elogios de Felipe Melo

O volante Thiago Santos terminou o confronto com o Internacional como herói. Autor do gol na derrota palmeirense por 2 a 1 em Porto Alegre, o volante ganhou elogios do experiente Felipe Melo após a partida que colocou o time alviverde nas quartas de final da Copa do Brasil.

“Venho aprendendo muito com o Thiago Santos, um cara que faz um ótimo papel, rouba muitas bolas. Estou aqui para aprender também. Para ajudar, para ensinar um pouco e para aprender”, declarou ao Sportv Felipe Melo, titular da Seleção Brasileira na edição de 2010 da Copa do Mundo.

O técnico Cuca promoveu a entrada de Thiago Santos no lugar de Edu Dracena durante o intervalo contra o Inter e improvisou Felipe Melo na zaga ao lado de Yerry Mina. Após marcar seu segundo gol em 69 partidas com a camisa do Palmeiras, o combativo volante tratou de retribuir os elogios do companheiro de 33 anos.

“O Felipe é um grande jogador. Todos estamos aqui para aprender. Independentemente da idade, temos que estar aprendendo. Ele passa muitos ensinamentos e também pega alguma coisa da gente. O elenco todo está de parabéns, porque vem trabalhando forte”, afirmou Thiago Santos.

O elenco palmeirense retornou de Porto Alegre nesta quinta-feira e tem reapresentação marcada para a tarde de sexta, na Academia de Futebol. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde enfrenta o Atlético-MG, no Palestra Itália.

Sacado no primeiro tempo contra o Internacional, o atacante Dudu pode ser substituído por Keno diante do Atlético-MG. Para o lugar do meia Alejandro Guerra, que nem viajou para Porto Alegre, Michel Bastos e Raphael Veiga estão entre as alternativas de Cuca.