Dudu nega abalo antes de decidir vaga nas quartas contra o Inter

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio. De acordo com Dudu, o recente revés diante do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro não foi suficiente para desanimar o elenco.

“Não podemos ficar abalados por uma derrota. Temos grandes jogos, contra Inter, Atlético-MG e Coritiba”, disse Dudu, citando os próximos adversários do Palmeiras no Brasileiro. “O futebol permite que você reverta em uma quarta-feira o que aconteceu no sábado”, acrescentou.

Antes do treinamento de segunda-feira, o técnico Cuca conversou reservadamente com o goleiro Fernando Prass, que falhou no clássico contra o São Paulo, e em seguida falou com todo o elenco. Experiente, o treinador tentou animar o grupo após o tropeço no Morumbi.

“Temos que saber disputar todos os campeonatos. No Brasileiro, ainda podemos nos recuperar. Mas, se fizermos um jogo ruim na Copa do Brasil ou na Libertadores, fica difícil. Devemos virar a chave rápido, porque na quarta-feira precisamos da classificação contra o Inter”, afirmou Dudu.

Derrotado pelo Paysandu na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional tem apenas quatro pontos ganhos e figura no 10º lugar da tabela de classificação. Após o resultado em Belém, o clube dispensou o técnico Antônio Carlos Zago.

“O Inter vai chegar muito motivado, porque para eles a Copa do Brasil é a única maneira de classificar para a Libertadores. Estão disputando só dois torneios e não jogaram no meio de semana. É um time de Série A que por acaso está na Série B, com atletas de alto nível”, alertou Dudu.

Como venceu por 1 a 0 no Palestra Itália, o Palmeiras se classifica às quartas de final da Copa do Brasil com um empate diante do Inter em Porto Alegre. O elenco palestrino treina pela manhã desta terça-feira na Academia de Futebol e em seguida segue viagem para a capital gaúcha.