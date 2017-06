Cuca vê time enfraquecido em relação a 2016 e pede reforço

Embora tenha contratado uma série de reforços, o atual time titular do Palmeiras é inferior ao do ano passado, ganhador do Campeonato Brasileiro. Essa é a opinião do técnico Cuca, que reiterou a necessidade de contratar após a derrota por 2 a 1 contra o Internacional, resultado que garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

“Não é crítica o que vou dizer: o Palmeiras fortaleceu muito seu elenco, mas se você pegar o time do ano passado e o desse ano, não fortaleceu. Pelo contrário. Perdeu Vitor Hugo, Moisés (lesionado) e Gabriel Jesus. Não temos a qualidade dos três, porque é muito raro você achar três jogadores assim”, raciocinou Cuca.

Com a mira na Copa Libertadores, o Palmeiras contratou um total de 12 reforços nesta temporada, entre eles estrelas como Felipe Melo, Miguel Borja e Alejandro Guerra. Desde que retornou, após o alto investimento do clube, Cuca tem tentado diminuir a pressão sobre o grupo.

“Fortaleceu-se muito o elenco, mas não o time. Isso é algo notório. Não adianta ficar falando que o Palmeiras é melhor, que tem que ganhar tudo, porque, se não ralar, se não tiver entrega igual ou até maior que os outros, não vai chegar a lugar algum”, alertou.

Em uma reformulação conduzida por Cuca, o Palmeiras já contratou o zagueiro Juninho e o lateral direito Mayke. Saíram, além do zagueiro Vitor Hugo (Fiorentina), os atacantes Rafael Marques (Cruzeiro) e Alecsandro (Coritiba). Assim, o técnico deseja um reforço para o setor ofensivo.

“Tem que trazer. Nós precisamos, está cada vez mais claro que ainda temos a necessidade de melhorar a equipe”, afirmou. “Às vezes, uma peça desabrocha o time, faz as coisas clarearem. Então, a gente tem que ter calma, temos que movimentar certinho a engrenagem. Vamos com calma para não errar”, declarou.

Os próximos confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil serão definidos por sorteio. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe dirigida por Cuca enfrenta o Atlético-MG, no Palestra Itália.