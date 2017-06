Arena palmeirense seleciona torcedores para trabalhar em tour

Os palmeirenses interessados em trabalhar nas dependências no Estádio Palestra Itália têm uma chance rara. A arena administrada pela WTorre está em busca de torcedores para a função de anfitriões do novo tour pelo local, que começa na primeira quinzena de julho.

O Allianz Parque procura pessoas com mais de 16 anos de idade que conheçam a história do clube e do estádio e tenham facilidade para se comunicar em público. Experiência como ator, atriz ou mesmo como promotor de eventos são diferenciais desejáveis, de acordo com a empresa.

Para se candidatar, o palmeirense deve enviar um vídeo explicando qual foi seu momento favorito desde a reabertura do estádio por WhatsApp para o número (11) 97792-1101 até o próximo dia 15 de junho. A arena pede que, no começo da gravação, o torcedor exiba uma folha sulfite com nome, idade e cidade onde mora.

Com o processo seletivo dividido em três etapas, informações como salário, benefícios e número de vagas serão divulgadas em breve pela organização. O próximo confronto do Palmeiras no Estádio Palestra Itália está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste sábado, contra o Fluminense.