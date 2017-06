Arena palmeirense ganha certificação por acessibilidade

O Estádio Palestra Itália, reinaugurado em novembro de 2014, ganhou uma certificação por sua acessibilidade. Localizada na zona oeste da capital paulista, a arena passa a contar com o “Selo guiaderodas”, qualificação que avalia as instalações e o atendimento para pessoas com dificuldade de locomoção.

O processo envolveu a análise técnica de arquitetos especializados, a vivência funcional por pessoas com restrição de mobilidade e, por fim, um treinamento para os funcionários da arena e do Palmeiras, que foram capacitados para atender pessoas com restrições de mobilidade.

“É um privilégio sermos a primeira arena do país a receber essa qualificação. Ela evidencia nosso compromisso permanente com a busca pela excelência no atendimento, proporcionando a todos uma vida mais autônoma e inclusiva. Estamos totalmente engajados com a defesa do direito que todos têm de ir e vir”, disse Eduardo Rigotto, gerente geral da arena administrada pela WTorre.

O estádio possui áreas de estacionamento adaptadas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes, rampas, pisos táteis, balcões rebaixados e banheiros adaptados. “Ter a primeira arena certificada pelo guiaderodas é uma demonstração do respeito que nutrimos por nossa imensa torcida e do pioneirismo do Palmeiras”, disse Roberto Silva, diretor de arena do clube.

O Palmeiras não perde no Estádio Palestra Itália desde julho do ano passado. Às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde volta à arena para enfrentar o Atlético-GO na tentativa de conseguir a segunda vitória consecutiva pelo torneio nacional.