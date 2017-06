Ainda em busca de time, Palmeiras já trouxe 13 caras novas e quer mais

Em pleno mês de junho, o Palmeiras continua à procura da formação ideal. Em um processo capitaneado pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, o clube já trouxe um total de 13 caras novas nesta temporada, incluindo o volante Bruno Henrique, confirmado na última quarta-feira. E ainda quer mais.

Após apenas 23 partidas, o Palmeiras resolveu dispensar os serviços de Eduardo Baptista e apostou no retorno de Cuca. De volta ao clube, o técnico campeão brasileiro de 2016 vem reformulando o elenco e ainda não encontrou o ajuste ideal para o time, algo que considera normal, dado que retornou no começo de maio.

Desde a chegada de Cuca, o Palmeiras contratou o zagueiro Juninho e o lateral direito Mayke, além de Bruno Henrique. O técnico ainda quer um atacante capaz de jogar tanto centralizado quanto pelas pontas, como Richarlison, do Fluminense, que segue na pauta. No setor ofensivo, ele perdeu Alecsandro (Coritiba) e Rafael Marques (Cruzeiro).

Com a Libertadores como prioridade, o Palmeiras se reforçou em todos os setores. Para a defesa, vieram Antônio Carlos, Juninho, Luan e Mayke (Fabiano defendeu o clube em 2016). Para o meio de campo, Alejandro Guerra, Hyoran, Michel Bastos, Raphael Veiga, Felipe Melo e Bruno Henrique. Para o ataque, Miguel Borja, Keno e Willian.

Diante do alto investimento feito pelo Palmeiras, Cuca tem procurado minimizar a grande expectativa sobre o desempenho do clube na temporada. Desde que retornou, o treinador repete que os valores significativos desembolsados pela agremiação não garantem sucesso diante de adversários com orçamentos menores.

Apesar da série de contratações, Cuca já disse considerar o time titular de 2016 mais forte que o atual, desfalcado pelos negociados Gabriel Jesus e Vitor Hugo e pelo lesionado Moisés. No entanto, o elenco de 2017, de acordo com o técnico, é superior, o que permitiria formar uma equipe melhor que a do ano passado.

Em um começo instável, Cuca acumula quatro vitórias, um empate e cinco derrotas em seus primeiros dez jogos desde que retornou ao Palmeiras. Enquanto o zagueiro Luan ainda nem estreou, astros como Felipe Melo e Miguel Borja já foram deixados no banco pelo treinador.

Reconhecido pela eficiência em montar times competitivos, capacidade comprovada no próprio Palmeiras em 2016, Cuca espera ajustar a equipe atual antes do primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, em julho, fora de casa.