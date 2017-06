Galatasaray anuncia contratação de zagueiro Maicon

Após se despedir do São Paulo, o zagueiro Maicon foi anunciado oficialmente como novo reforço do Galatasaray, da Turquia. O defensor assinou um contrato válido por quatro temporadas com a equipe, que revelou que o jogador deve receber 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 8,3 milhões) por temporada.

A transferência foi acordada no valor de sete milhões de euros (cerca de R$ 25,7 milhões), porém este montante pode ser acrescentado por mais um milhão de euros caso os turcos atinjam certos objetivos relacionados à participação do clube nas competições europeias.

Emprestado pelo Porto ao São Paulo no início do ano passado, Maicon não demorou muito para cair nas graças do torcedor são-paulino. Com um contrato de empréstimo válido por apenas seis meses. o Tricolor decidiu contratar o jogador em definitivo em junho do ano passado. De lá pra cá, no entanto, o defensor passou por altos e baixos com a camisa da equipe. Ao todo sua passagem pelo clube paulista soma 72 partidas e 5 gols.

Para suprir a saída do zagueiro, o São Paulo contratou o zagueiro Arboleda, que atuava no Universidad Católitica do Equador. Porém, o nome do defensor segue sem estar regularizado no Boletim Diário Informativo (BID), o que impede a estreia do reforço neste domingo, quando o Tricolor encara o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.