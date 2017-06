Zé Ricardo vê Fla embalado e espera ‘caldeirão’ contra o Santos

O Flamengo emplacou duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e foi dormir na terceira colocação, com 17 pontos. Embalado na Série A, os rubro-negros voltam a campo meio de semana, contra o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Urubu. O técnico Zé Ricardo convocou a torcida para lotar o estádio e o transformar em uma caldeirão.

“Temos partida importantíssima pela Copa do Brasil e já faço convite para que possamos fazer um caldeirão na Ilha para começarmos bem. Esperamos fazer partida muito forte na quarta, precisamos que torcida lote a Ilha do Urubu e faça muita pressão. Temos que mudar a chave, porque agora é Copa do Brasil”, disse.

Zé Ricardo foi questionado sobre a atuação da equipe diante do Bahia. Mesmo com a vitória, os rubro-negros sofreram com os erros de passes diante dos baianos. No entanto, contra a Chapecoense no meio de semana, os cariocas tiveram desempenho elogiado.

“É um eterno dilema. Na quinta conseguimos jogar bem e vencer, mas contra o Bahia não fizemos uma partida no nível que esperávamos, mas conseguimos a vitória. Temos quatro derrotas na temporada e em pelo em menos em duas delas tivemos o melhor rendimento, mas a pressão ficou grande por uma eliminação. É um dilema, mas temos que cobrar nossos atletas pela nossa performance”, declarou.

Para esta partida, o Flamengo não terá o zagueiro Rhodolfo e o meia Éverton Ribeiro, que não foram inscritos na competição. Réver segue como dúvida. Assim, Zé Ricardo só deve esboçar a escalação no treino desta terça-feira.